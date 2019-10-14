، مصادر: لا صحة لمقطع تساقط الصخور بطريق الهدا - الطائف‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة

نفت مصادر لـ"الخليج 365" صحة المعلومات التي أشاعتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع فيديو متداول، يوم أمس الأحد يُظهر تساقط الصخور على طريق الهدا بمحافظة الطائف وسط سيول وشلالات وتوقف الحركة على الطريق بشكل كامل.

وأوضحت مصادر "الخليج 365" أن المقطع المتداول على أنه على طريق الهدا الطائف غير صحيح، وأنه خارج المملكة، مبينًا أن المنطقة شهدت يوم أمس والأيام الماضية القريبة أمطارًا متوسطة وخفيفة لم ينتج عنها أي أضرار في الطريق، وأن الجهات المعنية دائمًا تغلق الطريق احترازيًا في حال الأمطار الغزيرة حرصًا على سلامة العابرين.