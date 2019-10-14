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فتحت شرطة العاصمة المقدسة- ممثلة بمركز شرطة العزيزية- مساء أمس، تحقيقات موسعة في وفاة طفل يبلغ 11 عامًا بعد سقوط باب حديدي أثناء لعبه في إحدى الأكاديميات الرياضية بحي العوالي.
تفصيلاً؛ وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من موظف في مجمع طبي بحي العوالي أفاد بأنه شخص حضر للمجمع حاملاً طفلاً يبلغ من العمر 11 عامًا مصابًا من أثر سقوط باب حديدي أثناء لعبه كرة القدم في ملعب أكاديمية رياضية، وعند الكشف عليه اتضح أنه فارق الحياة، ومن قام بإسعافه سائق أوضح أنه يقوم بتوصيل للملعب حسب إفادته.
مكة .. وفاة طفل متأثرًا بسقوط باب حديدي أثناء لعبه بأكاديمية رياضيةهادي العصيمي الخليج 365 2019-10-14
فتحت شرطة العاصمة المقدسة- ممثلة بمركز شرطة العزيزية- مساء أمس، تحقيقات موسعة في وفاة طفل يبلغ 11 عامًا بعد سقوط باب حديدي أثناء لعبه في إحدى الأكاديميات الرياضية بحي العوالي.
تفصيلاً؛ وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من موظف في مجمع طبي بحي العوالي أفاد بأنه شخص حضر للمجمع حاملاً طفلاً يبلغ من العمر 11 عامًا مصابًا من أثر سقوط باب حديدي أثناء لعبه كرة القدم في ملعب أكاديمية رياضية، وعند الكشف عليه اتضح أنه فارق الحياة، ومن قام بإسعافه سائق أوضح أنه يقوم بتوصيل للملعب حسب إفادته.
14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:54 AM
الشرطة تفتح تحقيقًا موسعًا لمعرفة ظروف وملابسات القضية
فتحت شرطة العاصمة المقدسة- ممثلة بمركز شرطة العزيزية- مساء أمس، تحقيقات موسعة في وفاة طفل يبلغ 11 عامًا بعد سقوط باب حديدي أثناء لعبه في إحدى الأكاديميات الرياضية بحي العوالي.
تفصيلاً؛ وبحسب معلومات "الخليج 365"، تلقت الجهات الأمنية بلاغًا من موظف في مجمع طبي بحي العوالي أفاد بأنه شخص حضر للمجمع حاملاً طفلاً يبلغ من العمر 11 عامًا مصابًا من أثر سقوط باب حديدي أثناء لعبه كرة القدم في ملعب أكاديمية رياضية، وعند الكشف عليه اتضح أنه فارق الحياة، ومن قام بإسعافه سائق أوضح أنه يقوم بتوصيل للملعب حسب إفادته.
، مكة .. وفاة طفل متأثرًا بسقوط باب حديدي أثناء لعبه بأكاديمية رياضية ،
المصدر : الخليج 365
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