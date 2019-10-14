اخبار السعوديه

التقويم الدراسي السعودي 1441 في المملكة العربية ومواعيد الاجازات في السعودية في العام الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية عن التقويم الدراسي 1441 بشكل تفصيلي، وذلك عن طريق التعميم لجميع القطاعات التابعة للوزارة لكل من البنات والبنين، وكذلك الإدارات التعليمية في جميع المحافظات والمناطق في السعودية، كما عملت وزارة التعليم على إرفاق خطة بالإجازات الرسمية مع خطة التقويم الدراسي، ووفقاً لزيادة العملية البحثية في هذه الفترة من قبل الطلبة والطالبات، عن موعد بداية السنة الدراسية الجديدة، وبداية الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الأول لجميع مراحل الدراسة (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية)، فقد وفرناها لكم جميعاً.

التقويم الدراسي 1441

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن استعداد جميع المدارس داخل المملكة، حتى تستقبل الطلبة والطالبات في العام الدراسي الجديد 1441، كما قام الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، بتوجيه كافة مديرين التعليم ومساعديهم والمشرفين، بأن يحضروا في أول يوم من الفصل الدراسي الأول، للمساهمة في تحفيز الطلبة والطالبات على التعليم، كما قام سيادته بتفقد السيارات المخصصة لنقل الطلبة من ذوى الإعاقة إلى المدرسة.

التقويم الدراسي 1441

أخبار الكتب الدراسية 1441

كما عملت الوزارة على ترحيل جميع الكتب الدراسية لكافة المراحل، إلى الإدارات التعليمية في المحافظات المختلفة في المملكة، حتى تضمن للطلاب عام دراسي جديد جاد وكامل التجهيزات، ومن الجدير بالذكر أنه تم ترحيل أكثر من 82 مليون نسخة كتاب لجميع المراحل، مع متابعتها من جانب مجموعة من الفرق الميدانية، حتى تضمن وصولها إلى المدارس قبل وصول الطلاب، مع العلم أن تلك الكتب تم مراجعتها علمياً ولغوياً وتربوياً، وذلك لأن جميع المناهج الدراسية مرتبطة برؤية المملكة 2030.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا