حساب المواطن يكشف عن شرط إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.. ورقم الاتصال الموحد للبرنامج

قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إتمام صرف الدفعة الـ 23 من دفعات البرنامج في يوم الخميس الماضي الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري، وذلك كما هو معتاد من قبل البرنامج بشأن صرف الدفعات في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا في حالة أن كان اليوم العاشر موافق لإجازة أو عطلة رسمية، ففي هذه الحالة يتم التقديم يوم أو التأخير يوم على الأكثر، مع العلم أن التسجيل في الدفعة الرابعة والعشرين القادمة قد بدأ بالفعل في البرنامج وهي الدفعة الخاصة بشهر نوفمبر القادم.

حساب المواطن 1441

يستقبل برنامج حساب المواطن الاسئلة والاستفسارات الخاصة بالمواطنين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث قام المتحدث الرسمي باسم البرنامج، بنشر تغريدة تفيد بأنه على المواطنين أن يقوموا بتقديم المستندات التي تثبت دقة وصحة بياناتهم المسجلة على موقع البرنامج الرسمي، والتي يتم تأكيدها عن طريق الأوراق الرسمية المستخرجة من الجهات الحكومية، كما تم نفي الأخبار المتداولة حول إيقاف صرف الدفعات في نهاية العام، أو زيادة قيمة الدعم، مع التأكيد أنه لا أساس لصحة تلك الأخبار.

شروط التسجيل في حساب المواطن

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين للحصول على الدعم من البرنامج، مع العلم أن ذلك الدعم مقدم للفئات المحتاجة والأسر ذات الدخل المحدود، ومن ضمن تلك الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن لا يكون مقيم خارج المملكة لمدة تزيد عن الـ 90 يوم خلال الـ 12 شهر الماضيين، كما يجب أن لا يكون المتقدم قد تواجد في أحد السجون أو أحد مراكز الإيواء، كما يجب عليه أن يكون حامل بطاقة التنقل، مع مراعاة توافق البيانات المقدمة مع المتواجدة في الجهات المعنية.