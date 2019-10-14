استعلم عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 عقب مطالبات كثيرة من المواطنين لمقطوعة الضمان

زادت استفسارات المواطنين ومطالباتهم بسرعة صرف المساعدة المقطوعة 1441، لجميع المستفيدين منها، والمقدمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث تقدم عدد كبير من المواطنين بالكثير من الطلبات لمعاودة صرف المساعدات المقطوعة، والمعروفة بمقطوعة الضمان الاجتماعي، والتي قد توقف صرفها منذ فترة، وسط تدخل كبير وقوي من الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، بمعاودة صرف المساعدة المقطوعة مرة ثانية، وسوف تقوم الحكومة السعودية بالنظر في إمكانية صرفها مرة ثانية في الفترة القادمة.

قيمة استحقاق المساعدة المقطوعة

تقدم الحكومة بالمملكة العربية السعودية دفعات المساعدة المقطوعة للمستفيدين وسط مجموعة من الشروط المحددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية في الفترة من اليوم العاشر وحتى الثاني عشر من كل شهر ميلادي، على أن يتم صرفها في نهاية كل شهر هجري، ويتم تقسيم الدفعات المالية كما هو يلي:

الاستحقاق السنوي لفرد واحد 10.400 وحد المانع الشهري 3000 ريال.

الاستحقاق السنوي لفردين 11800 وحد المانع الشهري 3405 ريال

الاستحقاق السنوي لثلاثة أفراد 14600 وحد المانع الشهري 3810ريال.

الاستحقاق السنوي لأربعة أفراد 14600وحد المانع الشهري 4215 ريال

الاستحقاق السنوي لخمسة أفراد 16000 وحد المانع الشهري 4620 ريال.

الاستحقاق السنوي لستة أفراد 17400 وحد المانع الشهري 5025 ريال.

الاستحقاق السنوي لسبعة أفراد 18800 وحد المانع الشهري 5835 ريال

الاستحقاق السنوي لثمانية أفراد 20200 وحد المانع الشهري 5025 ريال

الاستحقاق السنوي لتسعة أفراد 21600 وحد المانع الشهري 6240 ريال

الاستحقاق السنوي لعشرة أفراد 23000 وحد المانع الشهري 6645 ريال

الاستحقاق السنوي لـ11 فرد 24400 وحد المانع الشهري 7050 ريال

الاستحقاق السنوي لـ12 فرد 25800 وحد المانع الشهري 7455 ريال

الاستحقاق السنوي لـ13 رد 27200وحد المانع الشهري 7850 ريال

الاستحقاق السنوي لـ14 فرد 28600 وحد المانع الشهري 8265 ريال

الاستحقاق السنوي لـ15 فرد 30000 وحد المانع الشهري 8670 ريال

موعد صرف المساعدة المقطوعة

المساعدات المقطوعة أو مقطوعة الضمان الاجتماعي، هي أحد أشكال الدعم المادي المقدمة من قبل حكومة المملكة العربية السعودية للمواطنين من محدودي الدخل، مثل برنامج حساب المواطن، لمساعدة المواطن السعودي الأشد حاجة لأن يتغلب على أعباء المعيشة وصعوبة الحياة نتيجة للقرارات المتخذة بخصوص الاصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، مع العلم أن المساعدات المقطوعة هي مساعدة غير شهرية على عكس برنامج حساب المواطن، فهي مساعدات غير ثابتة، لا هي شهرية أو سنوية، ولكنها تصرف مع اقتراب المناسبات والأعياد، ولكن تأخر موعد صرفها منذ فترة، ولكن يتم تداول عدد من الأخبار التي تفيد بأن الحكومة السعودية سوف تعاود صرفها في الفترة القادمة مرة ثانية.