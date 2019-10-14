مصرع طفلة بعد تعرضها لصعق كهربائي داخل منتجع بالقصيم

لقيت طفلة في الخامسة من عمرها مصرعها إثر تعرضها لصعق كهربائي داخل شاليه في منتجع بالقصيم مساء أمس السبت.

وذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالقصيم، محمد الجعيثن، أن فرقة إسعافية تلقت بلاغاً في الساعة السابعة مساء أمس حول دخول طفلة في حالة إغماء بعد تعرضها لصعق كهربائي داخل أحد المنتجعات في بريدة. وأضاف أن الفرقة باشرت الحالة وقدّمت الخدمة الطبية الإسعافية اللازمة للطفلة، ونقلتها إلى مستشفى بريدة المركزي، حيث أُعلنت وفاتها هناك.