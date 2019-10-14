المدير التنفيذي لـ “مدى”: نظام الحوالات الفورية بين مختلف البنوك نهاية 2020

كشف المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية “مدى”، زياد اليوسف، أن نظام الحوالات الفورية الذي يوفر إمكانية التحويل بين مختلف البنوك في السعودية على مدار الساعة وخارج أوقات عمل البنوك، يجرى العمل عليه، وقد يكون التشغيل الأولي للنظام في نهاية 2020. وقال اليوسف، في لقاء له ببرنامج “بودكاست سقراط” إن “المدفوعات السعودية” تعمل على تطوير حلول الربط بين القطاعات وتوفير البيئة للشركات والبنوك التي تقدم الخدمات، وهو ما ينعكس على المستخدم النهائي.
وحول الإنجازات التي حققتها “المدفوعات السعودية” ذكر اليوسف أن نسبة المعاملات التي تقاس بشكل سنوي كانت في عام 2016 تقدر بـ 18 % والآن المستهدف لـ 2020 هو 28 % وفي 2030 نستهدف الوصول إلى 70 % . وحول إلزام المحلات التجارية بنقاط البيع للحد من التستر، قال اليوسف إنه ضد الإلزام المطلق للجميع، بل تشجيع المتاجر على أن تستخدم نقاط البيع، مبيناً أن “مدى” نفذت العديد من المبادرات خلال السنتين الماضيتين، والتي أثرت بشكل كبير على التحول الرقمي في المدفوعات.
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