كشفت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر” عن إغلاق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل. وأشارت أمانة العاصمة المقدسة – ممثلة في ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات- إلى أنها نفذت حملة رقابية على أماكن بيع وتقديم التبغ ومشتقاته لمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية. ‏ولفتت الحملة، وزارت 31 مقهى شعبيًّا، وأغلقت 13 مقهى؛ وذلك لعدم وجود رخصة التشغيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أمانة العاصمة المقدسة تغلق 13 مقهى مخالفًا لرخص التشغيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.