شقيق الطالب الذي أضرم النار في فصله: أخي مريض بالتوحد وتصرفاته غير طبيعية

قال المواطن علي هادي، شقيق الطالب الذي أضرم النار في فصله بمدرسته بمحافظة صبيا بجازان، إن شقيقه يعاني من مرض التوحد وتصدر منه تصرفات غير طبيعية. وأضاف في مداخلة مع برنامج “يا هلا” أن شقيقه الطالب في الصف الخامس الابتدائي لا يختلط مع أقرانه ولا مع أسرته ويرفض الخروج من المنزل، ولا يستطيع الاعتماد على نفسه في قضاء حاجاته.

وأشار الأخ إلى أنهم حاولوا علاج أخيه الطالب لكن ظروفهم المادية لم تسمح، معبرا عن قلقه من أن تزداد حالته سوءاً، إن طال بقاؤه في دار الأحداث، المودع بها حاليا. يُذكر أن الطالب كان استغل فراغ الفصل وقت الطابور الصباحي وأضرم فيه النار، لكن تم السيطرة على الحريق، فيما أقر الطالب بأنه أضرم النار بإيعاز من طالب آخر مقابل مبلغ مالي وعده به، فتم تحويله لدار الملاحظة.