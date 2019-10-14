أمطار مصحوبة بصواعق في جازان للأسبوع الثالث

شهد عدد من محافظات الدرب والريث وضمد وهروب ومراكزها أمطارا غزيرة إلى متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية، أدت إلى جريان سيول بعض الأودية وتحسن الأجواء وانخفاض طفيف في درجات الحرارة وانقطاعات للتيار الكهربائي في بعض المواقع، ويأتي ذلك ضمن استمرار الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة منذ 3 أسابيع بالدرب منذ أيام، مما أسهمت في تحسن الأجواء.

زيارة

تفقد محافظ الدرب صالح علي القحطاني ، مركز ريم وعددا من القرى المتضررة من جراء هطول الأمطار الغزيرة وجريان السيول التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية، ووجه القحطاني البلدية والدفاع المدني والمرور والجهات المختصة في المحافظة والتي كانت ترافقه في الجولة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ما شهدته قرى المركز من أضرار، واستمع إلى عدد من المواطنين المتضررين ووعد بإيجاد حل جذري لهذه المشكلة. وشملت الجولة قرى مركز ريم وجندلة ووادي الضمو، واطلع خلالها على الآثار والأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول، مستمعا لشرح من قبل رئيس مركز ريم علي أبوقرن، والجهات المعنية عن الخدمة المقدمة خلال هذه الأيام وآلية التعامل والخطط المعمولة لفتح الطرق، ووجه القحطاني بإزالة عدد من المطبات العالية في شوارع قرية جندلة والتي تسببت بأضرار للمركبات.

الطرق البديلة

قامت إدارة الطرق بعسير وجازان بفتح الطرق البديلة ومسح الطرق المتضررة لقرى ريم وجندلة. وأوضح محافظ الدرب صالح القحطاني، أن هذه الجولة تأتي بتوجيه مباشر ومتابعة مستمرة من قبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز لتداعيات الأمطار التي تشهدها المنطقة ورفع آثار السيول بشكل عاجل، مبرزا الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية المعنية خلال هذه الأيام.

تحذير

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في عسير، دعت المديرية العامة للدفاع المدني في المنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير هذه الأيام. وأوضح الناطق الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد السيد أن النشرات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد مع نشاط للرياح السطحية وجريان للسيول خلال الأيام القليلة المقبلة تشمل مرتفعات منطقة عسير، وتمتد إلى المناطق الساحلية. وفي تبوك، هطلت أمطار متوسطة على مركز رحيب التابع لمنطقة تبوك، شملت المركز وضواحيه، ارتوت على إثرها الأرض.

أمطار في محافظات الدرب والريث وضمد وهروب

انخفاض في درجات الحرارة وانقطاعات للكهرباء في بعض المواقع

محافظ الدرب يتفقد القرى المتضررة من الأمطار والسيول

توقعات بهطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد في عسير