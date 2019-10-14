20 مخالفة زراعية وبيئية كل 3 أسابيع

تعهد رئيس المؤسسة العامة للري فؤاد آل الشيخ مبارك تغطية أي مصرف زراعي أو إزالة أي قناة ري في كافة أرجاء الواحة الزراعية خلال أيام قليلة، شريطة رغبة وزارة النقل توسعة أو تطوير الطريق الذي يخترق المصرف أو القناة بالواحة، مؤكدا تجنب التوسع وشق طرق جديدة أخرى في الواحة على حساب الرقعة الزراعية، مشدداً على منع إزالة أشجار أو نخيل في الواحة وأن البديل في ذلك يتمثل في صيانة وتطوير الطرق الحالية.

20 ألف ريال

أكد رئيس المؤسسة العامة للري أن الأرقام الإحصائية لأعداد المخالفات البيئية والزراعية في الواحة التي يرصدها المراقبون الميدانيون التابعون للمؤسسة تصل إلى 20 مخالفة كل 3 أسابيع، كان من بينها مخالفة بقيمة 20 ألف ريال بسبب تصريف مياه صرف صحي خام على مصرف زراعي، وتبلغ قيمة مخالفة رمي المخلفات والنفايات 4 آلاف ريال، مشيراً إلى أن 90% من الأنشطة في الواحة غير مرخصة، موضحا أن أبرز تلك الأنشطة المخالفة في الواحة تتمثل في: ورش نجارة، ورش سيارات، مقاهٍ، مطابخ واستراحات شبابية، صالات أفراح، مستودعات وغيرها، مؤكدا أن هذه الأنشطة تحدث تلوثاً بيئياً في الواحة بسبب افتقار الواحة للبنية التحتية وأن هذا التلوث البيئي ناتج عن الصرف الصحي لهذه الأنشطة ورمي النفايات.

الغطاء النباتي

كشف آل الشيخ عن 3 مشاريع تهدف إلى استدامة الواحة الزراعية في الأحساء، معلنا اقتراب تحويل كافة القنوات الخرسانية المفتوحة إلى شبكات مياه مضغوطة في الواحة وستسهم في دعم الجانب الاقتصادي وتقليل التكاليف للمزارعين، فهي لا تحتاج إلى كهرباء، إنما إلى شبكة تنقيط تعمل بصورة جيدة، والتغطية يشمل جميع القنوات باستثناء قناة الري «F1» ستكون منطقة جذب سياحي «معلم سياحي في الواحة وتقدر الطاقة التخزينية فيها 60 ألف متر مكعب»، موضحاً أن المؤسسة غطت ما أطواله الإجمالية 160 كلم طولي من المصارف في الواحة، مؤكداً أن تغطية المصارف ليست من أهداف المؤسسة.