تكريم طالبتين شاركتا في إسعاف مصابين بحادث سير

كرم المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المكلف سعود الحربي، الطالبتين مريم البندر ومريم الرشيد، وذلك لجهودهما التطوعية في المشاركة والمباشرة في حادث سير نتج عنه مصابون بحضور المدير العام للأقسام النسائية بالهيئة منيرة المزروع. وشكر الحربي الطالبتين على جهودهما التطوعية والمساهمة في عملية إسعاف المصابين لحين وصول الفرق الإسعافية، كما تم منح الطالبتين العضوية التطوعية في الهلال الأحمر نظير جهودهما في العمل التطوعي الإسعافي، إضافة إلى منحهم عدة دورات وبرامج في الإسعافات الأولية من خلال إدارة التدريب بالمنطقة. وأكد الحربي أن هذا التكريم جاء بتوجيه من معالي رئيس الهيئة على جهودهما التطوعية الإسعافية من خلال تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وإن الهيئة تقدر كل عمل تطوعي يقوم به ذوو الاختصاص والإلمام في المجال الإسعافي وطب الطوارئ، أو من تم تأهيلهم وتدريبهم عبر برامج ودورات في الإسعافات الأولية. كما قدمت الطالبتان شكرهما لهيئة الهلال الأحمر السعودي على هذا التكريم، وتمكينهما من العضوية التطوعية في الهيئة.



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