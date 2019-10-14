تستعد منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران لإقامة برنامج التدريب المجتمعي «أتقن» في نسخته الخامسة، والذي يأتي امتدادا لبرامجها التدريبية المجتمعية المقامة خلال العام التدريبي لأفراد المجتمع. وأوضح المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد أحمد آل جبار، أن البرنامج يأتي تحقيقا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية، والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع، واستثمار الإمكانات المادية المتوافرة في الإدارة العامة ومنشآتها التدريبية بالمنطقة، بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع، وبما يسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي، مواكبةً لرؤية المملكة 2030. وذلك خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة في كثير من التخصصات التقنية والمهنية. وأكد أنه سيتم تنفيذ الدورات التدريبية بداية من الأحد 28/ 02/ 1441، خلال الفترة المسائية من الـ4 عصرا وحتى الـ8 مساء، في 23 دورة تدريبية بعدد من التخصصات، موزعة في منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة، بهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات، حسب احتياجاتهم، إذ ستكون مدة كل دورة تدريبية 4 أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية​. يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت بدء التسجيل في البرنامج، ابتداء من أمس، عبر الموقع الإلكتروني https://ctc.tvtc.gov.sa.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج أتقن في تقني نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.