صندوق التنمية الزراعية بجازان يطلق حملة التبرع بالدم

نظم فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة جازان لمنسوبي الصندوق، حملة التبرع بالدم لجنود دوت الخليج البواسل وكافة أطياف المجتمع، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد المركزي بالمنطقة. وأطلق الحملة مدير عام الفرع إبراهيم أحمد هادي، وسط حضور ومشاركة كافة منسوبي الفرع، ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً من منسوبي الصندوق من الفرع الرئيسي والمكاتب التابعة له. وأوضح هادي أن هذه المبادرة تأتي إيماناً بدور الصندوق الإنساني والاجتماعي وحرصاً على إشراك منسوبيه في كل ما يعود بالخير والنفع والفائدة على دوت الخليج والمجتمع خاصةً أن هذه الحملة خُصصت للجنود البواسل في الحد الجنوبي وحققت أهدافها الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الحملة تعد تقديراً للدور الهام للجنود المشاركين في حماية حدود دوت الخليج بالحد الجنوبي.



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