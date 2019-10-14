فيصل بن مشعل يدشن رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالقصيم

300 ألف شجرة
أثر ذلك قُدم عرض مرئي عما تقدمه المملكة من أعمال وجهود لمكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي، بالإضافة إلى جهود لجان أصدقاء البيئة بالمنطقة والتي اشتملت على زرع أكثر من 300 ألف شجرة في كافة أنحائها. عقب ذلك دشن أمير منطقة القصيم انطلاق رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأطلق المنصة الإلكترونية لها، والسناب البيئي. وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن إطلاق رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة، هو أحد المنجزات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيزها والرفع من الوعي البيئي لدى أبناء المنطقة، مبينا أن النجاح يرتبط بالتكاتف بين الجهات الحكومية والمهتمين والناشطين بالمجال البيئي.
تكليف
وجه الأمير فيصل بن مشعل بتكليف الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان مشرفا عاماً على رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة، بالإضافة إلى إطلاق منصة لجمع كافة الأطياف المساهمة في الحفاظ على البيئة تحت مظلة إمارة المنطقة، والعمل على إيجاد شراكات دولية في نفس المجال والحصول على عضويتها، وإقامة مؤتمر دولي عن البيئة بالمنطقة وإيجاد شراكات مع الكيانات المهتمة بالبيئة، بالإضافة إلى إطلاق جائزة لأفضل جهاز حكومي يحقق نسبة عالية من عناصر البيئة ويؤصل للمفهوم البيئي، وتخصيص جزء من يوم دراسي في الجامعة والتعليم للأنشطة البيئية وتعزيزها. وبين أمير منطقة القصيم على أهمية إيجاد واحة وغابة في كل محافظة من محافظات المنطقة للمساهمة في تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتنمية السياحة البيئية عبر هذه المواقع.
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