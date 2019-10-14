فيصل بن مشعل يدشن رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالقصيم

دشن أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل، بقاعة الدرعية للمؤتمرات بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، حفل تدشين رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة، حيث عزف السلام الملكي فور وصوله مقر الحفل، بعد ذلك انطلقت فقرات الحفل بآيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك ألقى مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة سلمان الصوينع كلمة أوضح من خلالها أن فرع الوزارة وبدعم من أمير المنطقة سعى إلى الاستفادة من المياه المعالجة بالمنطقة، وتعزيز الغطاء النباتي في واحة مدينة بريدة وغابة محافظة عنيزة، مشيرا إلى أن لجان أصدقاء البيئة بالمنطقة أسهمت بزرع أكثر من 300 ألف شجرة خلال الحملات الأربع الماضية، ومن خلال تدشين رابطة أصدقاء البيئة والتي يصاحبها انطلاق المرحلة الخامسة ستتم زراعة 100 ألف شجرة بمشاركة جميع الجهات الحكومية والأهلية والروابط، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم لتعزيز العمل التطوعي في شتى المجالات. بعد ذلك ألقى رئيس اللجنة التنفيذية لمحمية الملك عبدالعزيز ومستشار رئيس مجلس إدارة محمية الملك سلمان، الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان، كلمة بين من خلالها على أن الجهود المبذولة لتعزيز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة تعكس ما توليه القيادة من جهود لمعالجة المشاكل البيئية عبر رؤية المملكة 2030، عبر إنشاء المحميات الطبيعية وغيرها من الأعمال، مؤكدا أن اهتمام أمير منطقة القصيم على أن مبادرات تحسين البيئة بالمنطقة وإنشاء الأعمال التطوعية وتعزيزها بها أصبح مثالا يحتذى به في كافة أنحاء المملكة للإسهام في تطوير البيئة وحمايتها وتنميتها من خلال تشجيع القطاعات الحكومية والأهلية وأفراد المجتمع.

300 ألف شجرة

أثر ذلك قُدم عرض مرئي عما تقدمه المملكة من أعمال وجهود لمكافحة التصحر وتعزيز الغطاء النباتي، بالإضافة إلى جهود لجان أصدقاء البيئة بالمنطقة والتي اشتملت على زرع أكثر من 300 ألف شجرة في كافة أنحائها. عقب ذلك دشن أمير منطقة القصيم انطلاق رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وأطلق المنصة الإلكترونية لها، والسناب البيئي. وأكد الأمير فيصل بن مشعل أن إطلاق رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة، والتي تعتبر الأولى من نوعها بالمملكة، هو أحد المنجزات التي تسهم في الحفاظ على البيئة وتعزيزها والرفع من الوعي البيئي لدى أبناء المنطقة، مبينا أن النجاح يرتبط بالتكاتف بين الجهات الحكومية والمهتمين والناشطين بالمجال البيئي.

تكليف

وجه الأمير فيصل بن مشعل بتكليف الأمير متعب بن فهد الفيصل الفرحان مشرفا عاماً على رابطة أصدقاء البيئة التطوعية بالمنطقة، بالإضافة إلى إطلاق منصة لجمع كافة الأطياف المساهمة في الحفاظ على البيئة تحت مظلة إمارة المنطقة، والعمل على إيجاد شراكات دولية في نفس المجال والحصول على عضويتها، وإقامة مؤتمر دولي عن البيئة بالمنطقة وإيجاد شراكات مع الكيانات المهتمة بالبيئة، بالإضافة إلى إطلاق جائزة لأفضل جهاز حكومي يحقق نسبة عالية من عناصر البيئة ويؤصل للمفهوم البيئي، وتخصيص جزء من يوم دراسي في الجامعة والتعليم للأنشطة البيئية وتعزيزها. وبين أمير منطقة القصيم على أهمية إيجاد واحة وغابة في كل محافظة من محافظات المنطقة للمساهمة في تعزيز الغطاء النباتي والمحافظة عليه، وتنمية السياحة البيئية عبر هذه المواقع.