استدامة يحقق 12 مليار ريال بمنتجات وقفية

تنمية اجتماعية
أكد الراجحي أن برنامج استدامة وتمكين بمساراته الثلاثة (الاستدامة، التمكين، التكامل)، سيكون علامة فارقة في مسيرة القطاع غير الربحي وتفعيل دور الأوقاف في تحقيق الاستدامة المالية له.
تعزيز التكامل
قُدم عرض تعريفي عن برنامج «استدامة وتمكين» تضمن شرحا مفصلا عن أهداف ومشاريع البرنامج ومساراته ومنتجاته، وارتباطه بأهداف رؤية المملكة 2030 الخاصة بالقطاع غير الربحي، ومساهمته في رفع الناتج المحلي إلى 5% ليتواءم مع النسبة العالمية البالغة 6%، مستعرضا 4 أهداف رئيسية يعمل البرنامج على تحقيقها، والمتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات الوقفية وغير الربحية لتحقيق أثر أعمق، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات. ثم قُدم عرض تعريفي عن برنامج استدامة وتمكين تضمّن شرحا مفصلا عن أهداف ومشاريع البرنامج ومساراته ومنتجاته وارتباطه بأهداف الرؤية، ومساهمته في رفع الناتج المحلي إلى 5% ليتواءم مع النسبة العالمية البالغة 6%، مستعرضا 4 أهداف رئيسية يعمل البرنامج على تحقيقها، والمتمثلة في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية، ورفع كفاءة المنظمات الوقفية وغير الربحية لتحقيق أثر أعمق، وتوجيه مصارف الأوقاف إلى برامج عالية الأثر، وتعزيز التكامل والشراكة بين مختلف القطاعات.
مسارات استدامة
يحقق موارد لجلب أكثر من 12 مليار ريال
تمكين الأوقاف والقطاع غير الربحي
تطوير قدرات 150 جهة وقفية وغير ربحية
تأهيل 2000 قيادي في الأوقاف والمنظمات غير الربحية
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