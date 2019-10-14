الان تتابع منصور الحارثي مستشارا لرئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدر مدير جامعة الطائف الدكتور سعد بن سالم الزهراني، وبناء على توجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، قرارا بتكليف الدكتور منصور بن محمد الحارثي عضو هيئة التدريس بالجامعة، بالعمل مستشارا لرئيس مجلس أمناء اكاديمية الشعر العربي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، إضافة لعمله سكرتيرا لجائزة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي ومديرا عاما لأكاديمية الشعر العربي.

ويحمل ” الحارثي ” درجة الدكتوراه في النظرية النقدية من جامعة ليدز ببريطانيا ويعمل أستاذا للأدب بجامعة الطائف.

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