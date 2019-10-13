شكرا لقرائتكم الأحوال تُعرف خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الأحوال تُعرف خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المستفيد من متابعة حالة طلبه بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.
كما أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تغيير المهنة في حساب أبشر.
وقالت الأحوال: توجه إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم.
وأضافت الأحوال المدنية أنه لا يشترط حجز موعد للقيام بتعديل المهنة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال تُعرف خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.