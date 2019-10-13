2019-10-14

الأحوال تُعرف خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الأحوال المدنية، أن خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المستفيد من متابعة حالة طلبه بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

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كما أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية طريقة تغيير المهنة في حساب أبشر.

وقالت الأحوال: توجه إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة مع إحضار خطاب بتاريخ حديث من جهة العمل موضح به السجل المدني موقع ومختوم.

وأضافت الأحوال المدنية أنه لا يشترط حجز موعد للقيام بتعديل المهنة.