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لقطات من أمطار تبوك
متابعات الخليج 365 - واس
هطلت اليوم الأحد أمطار متفرقة على منطقة تبوك شملت أجزاء من مدينة تبوك ومركز شقري وضواحيه.
كما هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البرد على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج، شملت مراكز الشبحة وحراض والهجمية وشثاث والرويضات والقرى والهجر التابعة لها .
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