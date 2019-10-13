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روسيا: صندوق الاستثمار سيوقع 14 اتفاقية مع المملكة
بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف: إن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.
وأضاف كيريل ديميتريف، في تصريح إلى “العربية”، أن “قيمة اتفاقاتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حاليًّا، وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم”.
وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء “الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا، ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات”.
وتحدث عن وجود توافق كبير في مجال الزراعة، واصفًا القرار السعودي بتقليل القيود على استيراد القمح الروسي، بأنه كان خطوة تاريخية.
وعبر عن اعتقاده بوجود فرص كبيرة في المجال الزراعي بين روسيا والمملكة، مؤكدًا أن الاتفاق مع واحد من أكبر اللاعبين السعوديين في المجال الزراعي سيؤكد هذه العلاقة الزراعية.
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