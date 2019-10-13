واس تُطلق 4 حسابات جديدة على تويتر

2019-10-13

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت وكالة الأنباء السعودية ” واس ” مساء اليوم حساباتها الجديدة على تويتر وهي : الأخبار الملكية والعام وجودة الحياة والرياضي، في إطار التطوير المستمر الذي تقوم به “واس” لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030، وتعزيز وصول رسالة المملكة إلى العالم.

وحسابات تويتر الجديدة هي: الحساب الملكي والبيانات الرسمية والحساب العام وجودة الحياة والحساب الرياضي، وتهدف إلى إثراء المحتوى الإخباري في واس بالمواد المتنوعة التي تلبي اهتمامات المتلقين بمختلف مستويات تعليمهم وفئاتهم العمرية وتجعلهم متابعين للشأن السعودي على مدار الساعة ، وتصنع مجالًا جديدًا من التفاعل مع الرسالة الإعلامية الصادقة.

وستعمل هذه الحسابات على وضع المتلقي أمام خيارات متنوعة من الأخبار المتخصصة التي تقدم المعلومة الدقيقة وفق آلية إخبارية منظمة تكفل – بمشيئة الله تعالى – صناعة محتوى احترافي يليق بما وصل إليه الإعلام السعودي من تطور في ظل رعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

ومن المقرر أن تعزز هذه الخطوة من حضور وكالة الأنباء السعودية في المشهد الإعلامي بشكل يُسهم في نقل منجزات الوطن إلى العالم ووضع المتلقي في محل الأحداث الوطنية أولًا بأول في وقت بات فيه الإعلام من أهم الوسائل القادرة على خلق مناخ إيجابي كبير يسهم في بناء المجتمع وتعزيز مشاركته في مختلف الجوانب المتعلقة بحياته اليومية مع قدرته على إبراز المكونات الحيوية المتمثلة في الإبداع والفكر، وإظهار الإنجازات الوطنية التي تشهدها المملكة من حين إلى آخر.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن متابعة حسابات (واس) عبر الروابط التالية:

حساب (واس) للأخبار الملكية الرابط هنا

حساب (واس) العام الرابط هنا

حساب (واس) جودة الحياة الرابط هنا

حساب (واس) الرياضي الرابط هنا









