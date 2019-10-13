إعلاميون وإعلاميات يزورون بيت الطين في أحد رفيدة

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أحد رفيدة

زار وفد إعلامي يضم 32 إعلاميًّا وإعلامية بيت الطين التراثي في محافظة أحد رفيدة، وذلك مساء اليوم الأحد.

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وكان في استقبال الإعلاميين مستثمر بيت الطين التراثي الفنان التشكيلي إبراهيم آل دحموس ومنسق الزيارة خالد آل مريّح، حيث اطلع الجميع على مرافق المكان، حيث قدّم آل دحموس شرحًا مفصّلًا عن جميع أركانه وما يحتويه وما كان عليه الآباء والأجداد في عهد مضى خلال إقامتهم في البيوت الطينية وكيفية إنشائها والمواد المختلفة التي تستخدم فيها ومدة الإنشاء.

كما أشار إلى محتويات المنازل القديمة من أدوات الطبخ والزراعة وطرق إكرام الضيوف في المحافظة، شارحًا الحياة القديمة التي تميزت بها أحد رفيدة.

ثم ألقى آل دحموس كلمة ارتجالية عبر فيها عن عظيم شكره وتقديره للإعلاميين والإعلاميات لحضورهم الكريم وحرصهم الدؤوب على تراث الآباء والأجداد، ثم اجتمع الحضور على وجبة شعبية، وبعد ذلك كرم آل دحموس الحضور بشهادات تقديرية، فيما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.