استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو الهوية أو التأشيرة عبر…

خدمة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة تأتى في أولى اهتمامات المقيم بالأراضي السعودية وكذالك موقع ابشر للجوازات الجديد وأيضا المديرية العامة للجوازات وزارة الداخلية السعودية، وذلك من أجل تيسير عملية الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو برقم الهوية أو برقم التأشيرة، والاطلاع أيضا علي صلاحية التأشيرة من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي تتم بشكل إلكتروني من خلال موقع الوزارة.

استعلام عن تأشيرة خروج وعودة

بعد عملية التحديثات الأخيرة التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية والمديرية العامة للجوازات علي بوابة ابشر للجوازات الجديدة، اصبح بإمكان جميع المقيمين والزائرين بالمملكة العربية السعودية، الاستعلام عن تأشيرة خروج وعودة أو خروج نهائي والعديد من الخدمات الإلكترونية الأخري المدرجة بموقع ابشر الجديد، بشكل سهل ومبسط.

تسجيل الدخول عبر رابط موقع ابشر للجوازات الجديد أو إنشاء حساب جديد إذا كنت لا تملك حساب علي الموقع. فور قيامك بتسجيل الدخول يمكنك اختيار خدمات إلكترونية للأفراد. تقوم بعد ذلك باختيار استعلام عن تأشيرة خروج وعودة. تقوم بكتابة جميع بياناتك بشكل صحيح سواء كان رقم الإقامة أو رقم التأشيرة أو رقم الجواز أو رقم الهوية الوطنية. تضغط علي استعلام وسيقوم الموقع بعرض جميع بيانات التأشيرة ومدة صلاحيتها وجميع البيانات الأخري.

الاستعلام عن التأشيرة برقم الإقامة

كما يمكنكم الاستعلام عن صلاحية التأشيرة من خلال زيارتكم لرابط موقع المديرية العامة للجوازات وزارة الداخلية السعودية، وتقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك بالإضافة إلى الاسم وتاريخ الميلاد والبيانات الأخري التي يحددها الموقع، ثم تقوم بالضغط علي تحقق، وسيعرض لك الموقع كافة البيانات الخاصة بالتأشيرة.

ابشر للجوازات

الاستفسار عن صلاحية التأشيرة اصبح اكثر سهولة بعد التحديث الأخير التي أجرته الحكومة السعودية على بوابة ابشر للجوازات، وذلك في إطار حرصها علي توفير المزيد من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمقيمين بالمملكة، وتجنب جميع العقبات والصعوبات التي كانت عائقا في الماضي بسبب كثرة الأوراق المطلوبة أما اليوم اصبح استعلام عن تأشيرة خروج وعودة برقم الإقامة أو برقم الجواز أو برقم التأشيرة يتم بشكل إلكتروني بالكامل وبدون أي تعقيدات أو صعوبات.