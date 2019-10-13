شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة في مدارس رجال ألمع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (محايل) أصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان قرارا بتعليق الدراسة غدا في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة . أصدر مدير التعليم بمحافظة رجال ألمع إبراهيم بن يحي كدوان قرارا بتعليق الدراسة غدا في جميع مدارس المحافظة النهارية والمسائية ( البنين - البنات ) نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة . وأوضح المتحدث باسم تعليم رجال ألمع ناصر بن محمد جبلي أن القرار جاء بناءً على ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة بمنطقة عسير وبناءً على ما تقتضيه المصلحة التعليمية نظرًا لاستمرار هطول الأمطار على المحافظة، مؤكدًا على تطبيق آلية الحصص الدراسية البديلة لتعويض أيام تعليق الدراسة .



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