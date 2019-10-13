شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يتوج الربيعة بجائزة الاعتدال.. اليوم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يتوِّج مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الاثنين)، الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019 المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وذلك في حفل يقام بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي، وأعضاء مجلس معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال. وكان الفيصل قد أعلن في الـ 19 من محرم الماضي فوز الربيعة قائلاً: «يسرني أن أعلن عن الفائز بجائزة الاعتدال في دورتها الثالثة للعام 2019، وهو الدكتور عبدالله الربيعة، نظير إسهاماته الجليلة المتمثلة في قيادته للفرق الطبية التي قامت بفصل التوائم السيامية، من مختلف الأعراق والديانات، وتعزيزه للصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة (قيادة وشعباً)، جوهرها التسامح العلمي مع مختلف البشر بتنوع انتماءاتهم ومعتقداتهم وجنسياتهم، بالإضافة لجهوده الكبيرة في إبراز دور المملكة الإنساني».

يشار إلى أن الدكتور الربيعة تولى 13 منصباً كان من أبرزها منصب وزير الصحة، واستشاري جراحة الأطفال، حيث أجرى 48 عملية لفصل التوائم السياميين من 20 دولة.