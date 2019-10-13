شكرا لقرائتكم خبر عن 150 ساعة و46 دورة تؤسس لتحول «أم القرى» الرقمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكمل المتدربون على البرنامج الصيفي التدريبي الذي تقدمه عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة أم القرى نحو 150 ساعة تدريبية، وعُقدت 46 دورة في مسارات متنوعة، نتج عنها تنفيذ 25 طالباً وطالبة 17 مشروعاً، ضمن 5 مسارات تنوعت بين التحول الرقمي، والتسجيل الصوتي وتصوير الفيديو، والتصاميم الثابتة والمتحركة، وتطوير المحتوى الإلكتروني وبرمجة الواجهات الرسومية، والتصميم التعليمي للمقررات الإلكترونية.

ودشن مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أمس (الأحد)، المكتبة الرقمية المخصصة للتدريب، والتي أنشأتها عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، بهدف تحفيز أعضاء وعضوات هيئة التدريس وطلبة الجامعة للتعلم الإلكتروني، والاستفادة من الأدلة التدريبية المختصرة في المكتبة الرقمية، والمقاطع المرئية التعليمية الخاصة بنظام التعلم الإلكتروني «بلاك بورد».

وتسلم مدير الجامعة التقرير الختامي لمخرجات برنامج التدريب الصيفي بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، المنظم للسنة الثانية على التوالي بهدف تنمية المهارات التقنية والفنية للخريجين.