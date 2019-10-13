شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف: إنشاء نفق جسر الملك خالد وتطوير المدخل الغربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

وقع أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، عقدي تنفيذ مشروعين من مشاريع التنمية والتطوير بالمحافظة؛ مشروع نفق وجسر طريق الملك خالد، ومشروع بداية الطريق الدائري الأوسط وتطوير المدخل الغربي للمحافظة، ووضع حجر الأساس للبدء في تنفيذ المشروعين.

وأوضحت وكالة المشاريع أنها شرعت في تنفيذ المشروعين ضمن مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية التي تقوم الأمانة بتنفيذها تماشياً مع ما تشهده المدينة من توسع سكاني وحضاري مستمر في هذا العهد الزاهر.

بدوره بيّن أمين الطائف أن مشروع نفق وجسر الملك خالد سيسهم عند اكتماله في انسيابية الحركة المرورية من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب، خاصة أنه يقع في أحد أهم التقاطعات بالمدينة ويخدم سكان عدد كبير من الأحياء، إضافة إلى تسهيل نقل الحركة المرورية من وسط المدينة إلى خارجها والعكس، ومعالجة الاختناقات المرورية في هذا المحور الحيوي، بما يسهل على قائدي المركبات، كما يعمل على ربط طريق الملك خالد مع طريق المطار وطريق الجنوب دون الحاجة للدخول إلى وسط المدينة، ورفع كفاءة الحركة المرورية، إضافة إلى تجميل المدخل وتحسينه.