أمير الرياض يتسلم الخطة الاستراتيجيبة لـ «مركز المعلومات»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) okaz-onlineثمن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الجهود المبذولة من مركز المعلومات الوطني والخدمات المقدمة بمستويات عالية ومميزة،، مشددا على أهمية دوره في خدمة الوطن والمواطنين.
جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بمناسبة تعيينه مديرا لمركز المعلومات الوطني بالمرتبة الممتازة، يرافقه عدد من قيادات المركز.
واستعرض مدير مركز المعلومات الوطني الرؤية والرسالة التي يقوم عليها المركز في تقديم خدماته التقنية لكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، مبينا أنه يعد أهم الأذرع التقنية إلى جانب مكتب إدارة البيانات والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي صدر الأمر الملكي الكريم بإنشائها أخيراً.
وقدم نسخة من الملخص التنفيذي للخطة الإستراتيجية للمركز التي تعد خريطة طريق لأعمال المركز الحالية والمستقبلية وأبرز المكاسب الوطنية المتحققة خلال العام الماضي وما يستهدف تحقيقه في القريب العاجل.
كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم أمس، مدير عام البريد السعودي بالمنطقة محمد بن سالم الطويرقي.
وقدم الطويرقي نبذة عن سير العمل بالبريد السعودي في ظل الدعم غير المحدود من القيادة لتحقيق رؤية 2030.
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