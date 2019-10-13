شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير: بلقرن تتميز بهمم مبشّرة ومستقبل زاهر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أكد أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، تميز محافظة بلقرن بالهمم المبشرة والمستقبل الزاهر.

جاء ذلك خلال لقائه مع شباب وفتيات محافظة بلقرن، إذ اطلع على ما تم تنفيذه من الأعمال، في مقدمتها تنظيم ورشة مسك للفنون التي استفاد منها أكثر من 150 فنانا وفنانة من أبناء المحافظة. وناقش اللقاء رؤية الشباب ودورهم في إبراز محافظاتهم بما تتميز به من عوامل جذب سياحي، وتطويرها والمحافظة عليها. واستعرض اللقاء ما تم إنجازه من المبادرات الشبابية والمشاريع التي يطمحون إلى تطويرها، كتفعيل دور الفرق التطوعية في الاحتفالات والمناسبات المختلفة، إلى جانب تأمين مقر دائم لفريق التطوع الوطني «سندكم» بالمحافظة، وتدشين جمعية «سندهم» التي تهدف إلى رعاية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة وتسهم في تعليمهم وتدريبهم من خلال الدورات التي تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع والفائدة،

وبحث الفرص الشبابية وسبل تحقيقها على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشة إيجاد مركز لإبراز أعمال وإبداعات شباب المحافظة وبلورة أفكارهم وتنفيذها على أرض الواقع.