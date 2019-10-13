شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: الشباب عماد المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة)

وصف أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الشباب بعماد المستقبل الذي يعول عليه في خدمة الوطن عموماً ومنطقة الباحة خصوصاً، متطلعاً إلى مساهمتهم في المبادرات النوعية والآراء المنسجمة مع الرؤية التي تخدم المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الأهداف المنشودة، مشدداً على أهمية المشاركات الإيجابية للشباب لخدمة المجتمع لما له من دعم أساسي في عملية التنمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس، رئيس مجلس شباب منطقة الباحة حازم ظهران وعدداً من الأعضاء.