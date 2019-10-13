شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشمالية: العيادات التخصصية تقدم أفضل الخدمات العلاجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر)

شدد أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على أهمية دور العيادات الشاملة التخصصية بالمنطقة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة ‏وأفضل الخدمات العلاجية لمنسوبي وزارة الداخلية وأسرهم، التي تكفل لهم خدمة صحية ميسرة، حاثا على مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير العيادات الشاملة التخصصية لقوى الأمن بالمنطقة العقيد سعيد بن عبدالله القحطاني، الذي قدم للسلام على أمير المنطقة.

وفي السياق، استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أمس كلا من رئيس المحكمة العامة بعرعر الدكتور خالد الجنيدي، ومدير شرطة المنطقة اللواء جعيدان بن متعب الحميداني، ونائب مدير الشرطة العميد صالح بن عواض الحربي، ورئيس محكمة الاستئناف في المنطقة أحمد بن صالح المحيميد.