شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية: لجنة المرور تستعرض «تحليل الحوادث» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تستعرض اللجنة العليا للسلامة المرورية في اجتماعها الأول الأربعاء القادم، برئاسة أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، منصة تحليل الحوادث وما نتج عنها من وفيات وإصابات، ومعرفة مسببات الحوادث، والعمل على وضع حلول مقترحة لخفض نسبها.

وأوضح أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي أن الاجتماع سيبدأ بتدشين النسخة الـ5 من «جائزة السائق المثالي»، التي شهدت هذا العام عددا من التطورات والإضافات التي تضمن وصولها إلى هدفها الرئيسي بإيجاد بيئة مرورية آمنة.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش مؤشرات أداء اللجنة وفق الخطة الإستراتيجية المعتمدة، كما سيناقش عددا من الإحصاءات والمقارنات حول نسب الحوادث الجسيمة، ومقدار التحسين في عدد من النقاط المرورية.

من جهة ثانية، يرعى أمير المنطقة الشرقية فعاليات معرض وظائف 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية على أرض شركة الظهران إكسبو، وذلك خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات المعنية بشؤون التوطين والتدريب والسعودة.