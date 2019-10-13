شكرا لقرائتكم خبر عن القصيم: اتفاقية لتدريب الشباب على صناعة التمور والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

رعى أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز المجتمعية (مجتمعي) الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة أمس، توقيع مذكرة تعاون بين أوقاف فهد العذل «تمور المملكة» ومؤسسة فيصل بن مشعل المجتمعية «مجتمعي»، للتعاون من خلال جهود مشتركة لتحقيق التكامل المؤسسي، إذ مثّل الأوقاف رئيس مجلس الإدارة فهد بن محمد العذل، كما مثّل المؤسسة رئيسها التنفيذي إبراهيم الماجد. وتهدف مذكرة التعاون إلى إعداد برامج تدريبية وتأهيل شباب وفتيات المنطقة في صناعة التمور ومشتقاته في مقر شركة تمور المملكة، وتعزيز ثقافة التعاون والمواطنة والشراكة بين المؤسسات الحكومية والتطوعية، وإتاحة المجال للاستفادة من المختصين في كل جهة، والبحث عن الفرص النوعية لريادة الأعمال للأسر المنتجة والشباب السعودي وفق أسس مؤسسية، والإسهام في تطوير بيئة عمل الأسر المنتجة بمنطقة القصيم، وتقديم الخدمات اللوجستية للشباب الراغبين في ريادة الأعمال والدخول لسوق العمل وربط تجارتهم بالخبرات القائمة عن طريق الزيارات للمصانع والدورات والمحاضرات وغيرها.

وأشاد أمير القصيم بالاتفاقية التي تأتي لتمكين الشباب والفتيات من ممارسة الأعمال الزراعية في قطاع التمور، بعد عملية التدريب والتأهيل التي تمكنهم من العمل في المنشآت التجارية بمجال التمور، نظير ما تتميز به المنطقة من بيئة زراعية، خصوصا في مجال التمور، مؤكدا أهمية الشراكة وتفعيلها لدعم جهود المسؤولية المجتمعية والإسهام في تحقيق الاستدامة والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والتقنية والزراعية، تحقيقا لغايات ومضامين رؤية 2030 لإيجاد شراكات بينية لخدمة الوطن والمواطن.