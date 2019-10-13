شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: إزالة تعديات على 1.7 مليون م2 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أزالت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها تعديات على 14 موقعاً أقيمت على مساحة 1.733 مليون متر مربع.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التعديات طالت عدداً من المواقع المختلفة في منطقة عسير، مشيراً الى أن أعمال الإزالات شملت 14 موقعاً في السودة، ومربة، وخميس مشيط، وظهران الجنوب، ومحايل عسير، وأحد رفيدة، وتثليث، وتنومة، وسراة عبيدة، والمجاردة، والحرجة وبللسمر، والبرك والحازمي، والثنية، وتبالة.

وأكد أن الأمانة تعمل مع البلديات التابعة لها على ملاحقة مثل هذه التجاوزات للأنظمة والقوانين الخاصة بتملك الأراضي، ولن تتهاون مع كل من يحاول المساس بأراضي الدولة وذلك بتطبيق العقوبات الصارمة على من يقوم بالبناء أو وضع إحداثيات وتسوير مواقع دون مستمسكات شرعية وقانونية، مشيراً إلى أن مهمات اللجان الرئيسية تتركز في مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة أي إحداثيات تقع على الأراضي الحكومية داخل وخارج المدينة وذلك لمنع التعدي عليها وإيقاف من يعمل دون ترخيص يُخَوله حق العمل من خلال الوقوف على المواقع التي يُبلّغ بوجود تعديات عليها أو إحداثيات فيها.