شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخص واختناق 11 في حريق «البطحاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

توفي شخص وأصيب 11 آخرون بالاختناق في حريق اندلع أمس في أحد المنازل بحي البطحاء بالرياض. وباشرت الفرق الأمنية الموقع، وعمل الدفاع المدني على إخماد النيران، فيما نقل الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفيات المجاورة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغا عن اندلاع حريق بأحد المنازل بالبطحاء، وعلى الفور توجه إلى الموقع 6 فرق إسعافية، و4 فرق عنايات، وفرقتان إسعافيتان، نقلت المصابين إلى المستشفيات المجاورة.