شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: التحقيق مع 4 أشخاص اعتدوا على فرقة إسعافية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد الهادي الصويان (المدينة المنورة)

تعرضت فرقة إسعافية بأحد مراكز الهلال الأحمر بالمدينة المنورة مساء أمس الأول للاعتداء وتحطيم وإتلاف أجهزتها الطبية من قبل ذوي مريض استدعوا الفرقة لنقل مريضهم إلى المستشفى.

وتحقق الجهات الأمنية في المدينة المنورة بعد مباشرتها الحادثة مع المعتدين، وهم أربعة أشخاص تهجموا على أعضاء الفرقة، ما أسفر عن إصابة البعض منهم.

ووفقا لمصادر "الخليج 365"، فإن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً عن حالة مريض في منزله بأحد أحياء وسط المدينة، وتم انتقال فرقة عناية لمباشرة الحالة، وعند وصول الفرقة التي تضم طبيبا وفنيا إلى الموقع تفاجأت بتهجم أربعة أشخاص من ذوي المريض عليهم. وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء أسفر عن إصابة الطبيب بإصابات مختلفة وجروح في الوجه، إضافة إلى تعرض الفني لكدمات مختلفة في جسمه. وذكرت أن المعتدين أتلفوا عددا من الأجهزة الطبية والهواتف التي كانت بحوزة الفريق الطبي، وقد باشرت الجهات الأمنية الحادثة، فيما تم نقل الطاقم الطبي إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، أشار المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بالمدينة المنورة خالد السهلي إلى إصدار بيان من هيئة الهلال الأحمر حيال ملابسات الحادثة قريبا.