شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة أموال القاصرين: ملتقى الإستراتيجية لخدمة مميزة للمستفيدين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

أكد رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم محمد بن عبدالله العقلا حرص الهيئة على مد جسور التواصل مع شركائها من أجل تقديم خدمة مميزة ومثالية للمستفيدين والمشمولين بنظام الهيئة، وذلك بمتابعة واهتمام من رئيس مجلس إدارة الهيئة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ. وأوضح في كلمته خلال ملتقى إعداد الخطة الإستراتيجية للهيئة وورش العمل المصاحبة، الذي عقد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، في أحد الفنادق الكبرى بالرياض، أن الملتقى مهم للاطلاع على الخطة الإستراتيجية والآمال والطموحات للهيئة، ويعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في الخطة الإستراتيجية، وفرصة الالتقاء لتبادل المعارف والخبرات وطرح الرؤى والمقترحات للرقي بالخدمات التي تقدمها الهيئة.

من جانبه، بين المستشار الإداري لرئيس الهيئة سعد بن صالح العبيسي أن الملتقى قدم تعريفاً عن إعداد الخطة الإستراتيجية للهيئة وورش العمل المصاحبة، التي قدمها المستشار الإستراتيجي للهيئة الدكتور سليمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، وتمت المناقشة، وتبادل الأفكار والآراء حول الخطة الإستراتيجية والآمال والطموحات والأهداف لرفع مستوى الكفاءة والفاعلية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.