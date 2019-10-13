شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة لـ الخليج 365: المستكشف معيار لصكوك المنازل المجاورة للعين العزيزية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أكد المتحدث باسم أمانة جدة محمد البقمي لـ«الخليج 365» أن خدمة «المستكشف» على موقع الأمانة، والخاصة بتحديد المواقع الجغرافية، تمكن أصحاب المنازل من معرفة مواقعها، وما إذا كانت داخل حدود الأحياء الواقعة في نطاق العين العزيزية أو غيرها، مثل أحياء الحرازات والكيلو 14 والمحاميد.

وبين أن التقديم لصكوك الأحياء الأخيرة يكون عن طريق المكتب الهندسي المعتمد من إدارة العين العزيزية، فيما إجراءات الصكوك للأحياء الواقعة ضمن نطاق العين العزيزية لا تزال كما هي ولا تغيير فيها.

وكانت "الخليج 365" نشرت خبرا عن إجراءات إصدار الصكوك لعدد من الأحياء القريبة من العين العزيزية، مثل الحرازات والكيلو ١٤ والمحاميد، التي أوضحت الأمانة في حينها أن إصدار الصكوك لها مرهون باستكمال الإجراءات.