شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: المرشحون على وظائف «السادسة» بالمناطق مرحلياً.. والرياض أولاً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة العدل أنها ستعلن مرحليا لكل منطقة وعبر بوابتها الإلكترونية أسماء المرشحين والمرشحات على مسابقتها الوظيفية للمرتبة السادسة التي تم التقديم لها منذ 5 أشهر (رمضان الماضي)، مبينا أنه سيتم ذلك بعد الانتهاء من ترشيح المتقدمين في منطقة الرياض.

وأوضحت أن الأفضلية للمتقدمين على وظائفها يكون للأعلى درجة في اختبار «القدرة المعرفية»، مشيرة إلى أن تحديد الدرجة المطلوبة لهذا الاختبار يحكمه أعداد الوظائف ودرجات المتسابقين لكل منطقة من المناطق، وذلك بحسب ترتيب المتقدمين نزولاً من درجة 100 إلى أن يتم شغل كامل الوظائف بشرط ألا تقل الدرجة عن 80 درجة.

يذكر أن الوزارة دعت في نهاية ذي الحجة الماضي نحو 593 متقدما ومتقدمة على وظائف منطقة الرياض كمرحلة أولى من مراحل هذه المسابقة، إذ جرى ترشيحهم بحسب درجاتهم وفي كل تخصص على حدة، كما أجريت لهم اختبارات المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية، ويجري استكمال مسوغات تعيين 541 اجتازوا اختبار المهارات السلوكية والمقابلة الشخصية.