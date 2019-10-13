شكرا لقرائتكم خبر عن من المسار «المؤقت» لقطار الحرمين أنجزت90 % والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

أكدت مصادر لـ«الخليج 365» أنه تم الانتهاء من 90% من تهيئة المسار الجديد المؤقت لقطار الحرمين، بطول يصل إلى 1.5 كيلومتر، تمهيدا لتشغيل القطار خلال أسابيع قليلة، وفق تأكيدات أعلنها وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) الدكتور نبيل العامودي في بداية أكتوبر الجاري، بأن القطار سيعاود الخدمة خلال 30 يوما، مستخدما محطة مطار الملك عبدالعزيز الجديدة، وفي مسار جديد لا يمر داخل محطة السليمانية المحترقة.

وأوضحت المصادر أن ائتلاف الراجحي المنفذ للأعمال المدنية والتحتية للمسار، سلم أمس (الأحد) الجزء الأكبر من المسار بعد تهيئته وعمل شبك الحماية لائتلاف الشعلة (الأسبان) الذين بدأوا فعليا في تركيب أعمدة الشبكة الكهربائية، وتمديد القضبان على المسار الجديد، إلى جانب فرش الحصى والمخدات التي يتم من خلالها تثبيت القضبان.

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وكان ائتلاف الراجحي والعراب قد نفذ مسار قطار الحرمين والأعمال المدنية والبنية التحتية للمسار من مكة المكرمة للمدينة المنورة بطول 450 كيلومترا، يتخللها جسور وأنفاق للقطار وعبارات للمياه وأخرى للجمال.

ويبلغ عرض الجسر الخاص بالقطار بمكة المكرمة نحو 70 مترا، وبه عدد من المسارات الخاصة بالقطارات كما نفذ ائتلاف الشعلة لمشروع قطار الحرمين تمديد القضبان والشبكة الكهربائية على طوله.

ووفق الاتفاقية يشغل الائتلاف القطار لمدة 12 عاما، إلى جانب القيام بأعمال الصيانة، على أن يتولى الشباب السعوديون قيادة القطار في جميع رحلاته.