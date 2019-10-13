، "سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.
ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.
ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.
ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.
"سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.
ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.
ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.
ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:19 PM
يستفيد منها 75 شخصًا بينهم 60 مواطنًا
بدأت اليوم دورة الدبلوم الدولي لعلاج السلوكيات الإدمانية (قويم) بمركز الألفية بسجن بريمان بجدة.
وبلغ عدد المستفيدين من الدورة (٦٠) عنصرًا من المواطنين عبر شركة قويم، و( ١٥) عنصرًا من منسوبي مديرية سجون مكة، وهي دورة متقدمة يُمنح من يجتازها الدبلومة الدولية للتعامل مع السلوكيات الإدمانية.
ولا تقتصر السلوكيات الإدمانية على المفهوم الضيق للإدمان على المخدرات، وإنما تشمل الإدمان على الخمور ولعب القمار ومشاهدة الأفلام الإباحية، والإدمان على العمل، وبرنامج مهارات الحياة، والعلاج المعرفي السلوكي، ويستفيد منها الاختصاصيون في علم النفس والاجتماع والمعالجون النفسيون.
ويلتحق بالدورة متخصصون من خارج السجون من المواطنين وكذلك بعض المختصين في السجون، حيث يُصنف سجن بريمان بأنه من السجون المفتوحة، وأنشئ فيه مركز لإقامة الدورات التخصصية والمجال مفتوح فيها لالتحاق المواطنين.
ويدير المركز إحدى الشركات الوطنية المتخصصة بعدما وقّعت مع المديرية العامة للسجون اتفاقية شراكة.
، "سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "سجون مكة" تقيم دورة في "علاج سلوكيات الإدمان" بسجن بريمان بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.