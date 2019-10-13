محمد بن مسعود - الدمام - الحادث أدى إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز ونزيف بالصدر تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر. وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها. جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل تنقذ حياة ثلاثينية تعرضت لحادث مروري صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13 تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر. Advertisements وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها. 13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441 11:02 PM الحادث أدى إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز ونزيف بالصدر الحادث أدى إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز ونزيف بالصدر تمكن فريق جراحة المناظير وجراحة الصدر بمجمع الملك فيصل بالطائف من إنقاذ حياة ثلاثينية وافدة تعرضت لحادث مروري شنيع أدى إلى تعرضها لكسور مضاعفة بالأطراف والحوض وكسور بالأضلاع اليسرى أدت إلى إصابة بالطحال وانثقاب بالحجاب الحاجز وتجمع دموي كبير بالصدر بالجهة اليسرى مما أدى إلى نزف بطيء مستمر من الصدر نتيجة لتجمع تجلط دموي كبير بالصدر. وقام فريق جراحة الصدر والمناظير بالمجمع بتدخل جراحي دقيق ونوعي بالمنظار للبطن حيث تم إغلاق الانثقاب على الحجاب الحاجز وترميم الطحال وإيقاف النزيف دون الحاجة إلى استئصاله ومن ثم تدخل جراحي بالمنظار للصدر من الجهة اليسرى لتفريغ أكثر من كيلو ونصف الكيلو من التجلطات الدموية التي أدت إلى حالة من النزف البطيء المستمر، وبحمد الله استعادت المريضة عافيتها واستقرت حالتها. ، جراحة عاجلة بمجمع الملك فيصل تنقذ حياة ثلاثينية تعرضت لحادث مروري ،

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