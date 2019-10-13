، الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.
وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.
فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.
المنتخب السعودي رام الله فلسطين كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023م
الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلامصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-13
افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.
وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.
فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.
13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:03 PM
افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.
وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.
بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.
وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.
فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.
، الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.