قروض الضمان الاجتماعي أنواعها وشروطها وطريقة الحصول على قرض الأسرة والأرامل والمطلقات

هناك عدد كبير من المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قروض الضمان الاجتماعي بأنواعها المختلفة، وذلك لمساعدتهم في سداد الاحتياجات اليومية ومواكبة الحياه، ومن ضمن تلك القروض قرض الزواج الذي يساعد الشباب أن يتزوجوا، ويكملو نصف دينهم، كما يوجد قرض الأسرة الذي يساهم في رفع وتحسين مستوى معيشة الأسرة، وتلبية متطلبات أفراد الأسرة من الناحية التعليمية والصحية، كما يوجد قرض إعادة بناء المنزل أو تجديده.

شروط الحصول على قروض الضمان الاجتماعي

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن لا يكون هناك أية مديونيات على المتقدم بأي قرض آخر لأي بنك.

يجب أن يلتزم المتقدم بسداد جميع الدفعات في أوقاتها.– الحد الأقصى للدخل السنوي للمتقدم يكون 120 ألف ريال سعودي.

يجب أن يتعهد المتقدم بأن يتضامن مع الكفيل لسداد الأقساط الشهرية للقرض.

من الممكن أن تقل قيمة القرض للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 3200 ريال سعودي، ويبلغ قيمة القرض حينها 60 ألف ريال سعودي بحد أقصى.

يجب أن يمتلك المتقدم سجل تجاري.

على المتقدم تقديم كافة المستندات والضمانات المطلوبة للحصول على القرض.

قرض الأسرة

يعتبر قرض الأسرة أحد أنواع القروض المقدمة للأسرة من بنك التنمية الاجتماعية، لمساعدتهم في النهوض بالمستوى المعيشي، والعمل على التخفيف من أعباء الحياة عليهم، حتى يتمكنوا من مسايرة الحياة.

قرض الأرامل والمطلقات (كنف)

يعتبر قرض الأرامل والمطلقات (كنف)، أحد أبرز القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية، وما يميزه هو خلوه من أسة فائدة، ولا يتطلب تقديم أي رسوم، إلى جانب أنه من الممكن أن يصل إلى 30 ألف ريال سعودي، للمساهمة في تخفيف أعباء الحياة عن المطلقات والأرامل ورفع مستواهم المعيشي.