صور جديدة لناقلة إيران “المكسورة”.. واقتراب من سفينة مشبوهة

نشرة قناة العربية صوراً لناقلة النفط الإيرانية “سابيتي” التي تعرضت لحادث الجمعة، في البحر الأحمر، أظهرت آثار نفط في عرض البحر الأحمر، جراء “كسر في مقدمة السفينة” وفق قائدها الذي أبلغ حرس الحدود السعودي بذلك. وبحسب العربية ، فإن سفينة النفط الإيرانية “سابيتي” تقف على بعد ميلين من السفينة الإيرانية المشبوهة “سافيز”. وكانت إيران غيرت روايتها بشأن الناقلة حيث أعلنت في البداية أنها تعرضت لحريق أدى لتسرب نفطي ثم نفت تلك الرواية كاملةً.

وقامت سفينة النفط الإيرانية “سابيتي”، بإغلاق جهاز تتبعها قبل القرب من “سافيز”. وكشفت مصادر إن السفينة “سافيز” التي تتواجد في عرض البحر الأحمر، تحتوي على معدات عسكرية وأسلحة شخصية وأجهزة اتصالات وتنصت ورادارات على برج القيادة والسارية وأربعة رشاشات من عيار 50 مخفية و3 زوارق عسكرية لنقل الخبراء. ورصدت على متنها أكثر من مرة أيضاً، تحركات مريبة، وتقف في منطقة لا تبعد كثيراً عن مواقع انطلاق الزوارق السريعة المفخخة أو منفذ تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية.