رصد حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على “تويتر” حالة الأمطار التي ضربت محافظات العاصمة المقدسة وبحرة والجموم والقنفذة، والتي كانت من متوسطة إلى غزيرة، فيما حذرت من الأودية ومجاري السيول وأخذ الحيطة.
وأشارت أنّ تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية بدأت عند الساعة الرابعة عصراً وتنتهي عند الحادية عشرة مساءً على محافظات الجموم والقنفذة والليث وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وذلك وفقاً لتقارير صادرة عن هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
كانت هذه تفاصيل خبر إمارة مكة عبر حسابها: 4 محافظات تشهد هطول أمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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