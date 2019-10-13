وزير الاتصالات يعلن إطلاق حزمة برامج ومبادرات ضخمة في مجال الترفيه الرقمي

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحه، اليوم الأحد، عن إطلاق أضخم حزمة برامج متخصصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحفيز صناعة الترفيه الرقمي بالمملكة. جاء ذلك خلال كلمة السواحة في افتتاح منتدى صناعة الترفيه بالرياض، حيث تم إطلاق شركات ريادية في قطاع الألعاب الإلكترونية عن طريق مسرعة أعمال وبرامج تدريبية متخصصة في ذلك المجال.

ولفت إلى أن صناعة الترفيه شهدت تحوّلات كبيرة على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، بحجم بلغ أكثر من 8 تريليونات ريال سعودي، حيث يساهم التحول الرقمي والتقني بما نسبته 55% من إيرادات هذا القطاع. وأضاف أن المملكة تحتل المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم سوق الألعاب الالكترونية، وضمن أكبر 20 سوقا عالميا، بحوالي 4.6 مليون لاعب نشط وحجم إيرادات بلغ نحو 2 مليار و800 مليون ريال في العام 2018.