30 وثيقة بينها 10 عقود كبرى.. تفاصيل اتفاقيات بالمليارات بين روسيا والمملكة خلال زيارة “بوتين”

تعلق موسكو آمالاً واسعة على تعزيز الشراكة مع المملكة من صفقات بمليارات الدولارات إلى تعاون في كافة المجالات ، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى السعودية، الاثنين، حيث تتضمن توقيع العديد من الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين.

30 وثيقة بينها 10 عقود كبرى

وتستعد روسيا لتوقيع 30 وثيقة، من بينها 10 عقود كبرى تزيد قيمتها الإجمالية على ملياري دولار، مع الجانب السعودي، خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى المملكة، بحسب سكاي نيوز . وتتركز الاتفاقيات الجديدة في خدمات حقول النفط والمصافي والنقل الجوي والبحري، وكذلك الخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.

التعاون النفطي

وتتربع السعودية وروسيا على رأس قائمة منتجي النفط عالميا، مما جعل البلدين الأكثر تأثيرا في أسواق النفط، وهذا التأثير ظهر بشكل لافت، بعد الدور الكبير الذي لعبته الرياض وموسكو في اتفاق أوبك لخفض الإنتاج. وتشكل الرياض وموسكو حاليا معظم الطاقة الإنتاجية الاحتياطية من النفط عالميا، فالسعودية لوحدها تمتلك نحو مليونين و300 ألف برميل يوميا من الطاقة الاحتياطية.