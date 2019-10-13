المرور يكشف “عقوبتي” التطويف وعدم تجديد الرخصة في موعدها

كشف حساب المرور السعودي عن عقوبتي التطويف عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ60 يوم. ورداً على سؤال أحد المتابعين حول تجديد رخصة سيارات النقل الخفيف عن طريق حساب أبشر قال الحساب أن “تجديد رخصة القيادة عن طريق أبشر للخصوصي فقط”. وعن غرامة التطويف وعدم تجديد الرخصة في موعدها المحدد قال الحساب “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة ال(٦٠) يوم يفرض عليك غرامة مالية قدرها (١٠٠) ريال عن كل سنة تطويف”.

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