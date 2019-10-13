«مدني جازان» ينبّه من مخاطر نزول الأودية وقطع مجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع لأخذ الحيطة والحذر، وذلك لورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير لتعرض بعض محافظات المنطقة لنشاط رياح سطحية وشبه انعدام رؤيه لهطول أمطار وتساقط برد وأتربة مثارة.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بالجميع، أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أعلنت اليوم الأحد، أن أعلى كمية أمطار هطلت اليوم الأحد كانت في «عيبان» بمنطقة جازان.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك» يمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.